Боец UFC дос Аньос решил перейти в полусредний вес
Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль дос Аньос решил поменять весовую категорию.
Боец поднимется в полусредний дивизион.
«Я достиг всего в легком весе. Мне становится все труднее уложиться в веосвые рамки. Я решил подняться в 77 кг и добиться новых целей», - написал боец в твиттере.
Напомним, что 32-летний бразилец провел 34 боя за профессиональную карьеру (25 побед, 9 поражений).
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