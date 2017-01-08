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Боец UFC дос Аньос решил перейти в полусредний вес

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Бывший чемпион UFC в легком весе бразилец Рафаэль дос Аньос решил поменять весовую категорию.

Боец поднимется в полусредний дивизион.

«Я достиг всего в легком весе. Мне становится все труднее уложиться в веосвые рамки. Я решил подняться в 77 кг и добиться новых целей», - написал боец в твиттере.

Напомним, что 32-летний бразилец провел 34 боя за профессиональную карьеру (25 побед, 9 поражений).

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