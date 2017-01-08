Свитолина, Стивенс, Плишкова и Корне снялись с турниров в Сиднее и Хобарте из-за проблем со здоровьем

Сразу несколько спортсменок снялись с турниров WTA в Сиднее и Хобарте (Австралия) из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает WTA Insider.

Сообщается, что с турнира в Сиднее снялись украинка Элина Свитолина (вирусное заболевание), американка Слоун Стивенс (травма левой стопы) и чешка Каролина Плишкова (травма бедра). В Хобарте из-за травм не сыграют Юлия Гергес (Германия), Ана Конюх (Хорватия), Элисон Риск (США) и Катерина Синякова (Чехия).