Свитолина, Стивенс, Плишкова и Корне снялись с турниров в Сиднее и Хобарте из-за проблем со здоровьем
Сразу несколько спортсменок снялись с турниров WTA в Сиднее и Хобарте (Австралия) из-за проблем со здоровьем. Об этом
сообщает WTA Insider.
Сообщается, что с турнира в Сиднее снялись украинка Элина Свитолина
(вирусное заболевание), американка Слоун Стивенс (травма левой стопы) и чешка
Каролина Плишкова (травма бедра). В Хобарте из-за травм не сыграют Юлия Гергес
(Германия), Ана Конюх (Хорватия), Элисон Риск (США) и Катерина Синякова
(Чехия).
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