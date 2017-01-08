«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильрреалом» по «техническим причинам»

«Барселона» не внесла полузащитника Ивана Ракитича в заявочный список игроков на сегодняшнюю гостевую встречу 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

В сообщении об этом на официальном сайте каталонцев говорится, что это вызвано «техническими причинами». Это дало испанским СМИ еще один повод предположить, что дни 28-летнего хорвата в «Барселоне» сочтены. Главный тренер Луис Энрике все реже оказывает ему доверие и это естественно вызывает недовольство игрока.

В этом сезоне Ракитич в 12 матчах примеры забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Игра «Вильрреал» - «Барселона» начнется в 22:45 мск.