«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в год
Продолжаются переговоры о переходе в «Барселону»
защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Mundo Deportivo, каталонский клуб готов платить Дарио два миллиона евро в
год. Ранее сообщалось, что переход может сорваться, так как Срна недоволен
предложенными условиями контракта. Хорват намерен в ближайшее время встретиться
с руководством «Барсы».
Напомним, Срна выступает за «Шахтер» с 2003 года, его контракт с клубом заканчивается летом 2017 года, после чего он может стать свободным агентом. В текущем сезоне 34-летний Дарио Срна провел 21 матч за «Шахтер» и забил один мяч при восьми голевых передачах.
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