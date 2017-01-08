Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятая
В Валь-ди-Фьемме (Италия) проходит заключительный
этап «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке преследования
у мужчин одержала норвежка Хайди Венг.
Норвежская спортсменка преодолела дистанцию за
33 минуты и 53,5 секунд и выиграла как гонку, так и общий зачет «Тур де Ски».
Второе место в активе финки Кристы Пармакоски. На третьем месте Стина Нильссон
из Швеции. В таком же порядке спортсменки расположились и в общем зачете.
Россиянка Юлия Чекалева в сегодняшней гонке стала десятой, как и в общем зачете.
Лыжные гонки. Кубок мира
«Тур де Ски»
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Женщины. Гонка преследования
9 км
Свободный стиль
1. Хайди Венг (Норвегия) 33.53,5
2. Криста Пармакоски (Финляндия) + 1.37,0
3. Стина Нильссон (Швеция) +1.54,4
4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) + 2.04,3
5. Джессика Диггинс (США) + 3.09,0…
10. Юлия Чекалева (Россия) + 4.58,7