Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятая

В Валь-ди-Фьемме (Италия) проходит заключительный этап «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке преследования у мужчин одержала норвежка Хайди Венг.

Норвежская спортсменка преодолела дистанцию за 33 минуты и 53,5 секунд и выиграла как гонку, так и общий зачет «Тур де Ски». Второе место в активе финки Кристы Пармакоски. На третьем месте Стина Нильссон из Швеции. В таком же порядке спортсменки расположились и в общем зачете. Россиянка Юлия Чекалева в сегодняшней гонке стала десятой, как и в общем зачете.

Лыжные гонки. Кубок мира

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Женщины. Гонка преследования

9 км

Свободный стиль

1. Хайди Венг (Норвегия) 33.53,5

2. Криста Пармакоски (Финляндия) + 1.37,0

3. Стина Нильссон (Швеция) +1.54,4



4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) + 2.04,3

5. Джессика Диггинс (США) + 3.09,0…

10. Юлия Чекалева (Россия) + 4.58,7