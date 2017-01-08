Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист0 : 1Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятая

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Валь-ди-Фьемме (Италия) проходит заключительный этап «Тур де Ски» в рамках Кубка мира по лыжным гонкам. Победу в гонке преследования у мужчин одержала норвежка Хайди Венг.

Норвежская спортсменка преодолела дистанцию за 33 минуты и 53,5 секунд и выиграла как гонку, так и общий зачет «Тур де Ски». Второе место в активе финки Кристы Пармакоски. На третьем месте Стина Нильссон из Швеции. В таком же порядке спортсменки расположились и в общем зачете. Россиянка Юлия Чекалева в сегодняшней гонке стала десятой, как и в общем зачете.

Лыжные гонки. Кубок мира

«Тур де Ски»

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Женщины. Гонка преследования

9 км

Свободный стиль

 1. Хайди Венг (Норвегия) 33.53,5

2. Криста Пармакоски (Финляндия) + 1.37,0

3. Стина Нильссон (Швеция) +1.54,4

4. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) + 2.04,3

5. Джессика Диггинс (США) + 3.09,0…

10. Юлия Чекалева (Россия) + 4.58,7

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Чекалева – шестая в масс-старте на этапе Кубка мира в ИталииНа этапе Кубка мира в итальянском местечке Валь-ди-Фьемме прошла женская лыжная гонка с общего старта классическим стилем.Шведка Нильссон выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Чекалева – восьмаяШведка Стина Нильссон стала победительницей гонки преследования на многодневной гонке «Тур де Ски».Юлия Чекалева: Вся гонка прошла очень быстро и в суетеРоссийская лыжница Юлия Чекалева поделилась впечатлениями от участие в скиатлоне в рамках традиционной многодневки «Тур де Ски».Нильссон выиграла скиатлон на «Тур де Ски»Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи в командном спринте Стина Нильссон стала победителем скиатлона на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).Норвежка Остберг выиграла масс-старт на «Тур де Ски», Чекалева – 11-яНа втором этапе «Тур де Ски» состоялся женский масс-старт на дистанции 5 км классическим стилем. Победу одержала норвежская лыжница Ингвильд Флюгстад Остберг.Норвежка Венг выиграла гонку на 10 км на Кубке мира, Седова – 11-яНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Ля Клуза (Франция) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам. В гонке на 10 километров у женщин свободным стилем победила норвежка Хайди Венг.Норвежка Остберг выиграла гонку на 15 км на этапе КМ в Давосе, россиянка Чекалева – пятаяВ швейцарском Давосе сегодня стартовал третий этап Кубка мира по лыжным гонкам.Норвежка Венг выиграла гонку преследования на этапе КМ в Лиллехаммере, Чекалева - шестаяНорвежская лыжница Хайди Венг одержала победу в гонке преследования классическим ходом на 10 км на втором этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Лиллехаммере.Бьорген выиграла гонка на 10 км на этапе Кубка мира в РукеШестикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген стала победительницей гонки на 10 км классическим стилем на первом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия).Вылегжанин выиграл гонку на 10 км на стартах в ФинляндииРоссийский лыжник Максим Вылегжанин стал победителем индивидуальной гонки на 10 километров на соревнованиях в финском Саариселькя. Россиянин преодолел дистанцию за 29 минут 20,8 секунды.Венг одержала победу на «Туре Канады», Кальсина – 22-яНа этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Кэнморе (Канада) состоялся женский скиатлон. Победу в нем одержала норвежская лыжница Хайди Венг.Йохауг выиграла масс-старт в ФалунеОлимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победительницей масс-старта на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).Матвеева стала третьей в классическом спринте в ДрамменеРоссийская лыжница Наталья Матвеева заняла третье место в классическом спринте в Драммене (Норвегия).Шведка Нильссон победила в спринте на этапе Кубка мира в ПланицеШведская лыжница Стина Нильссон победила в спринте на этапе Кубка мира в Планице (Словения).Диггинс выиграла пятикилометровую гонку на «Тур де Ски» в ТоблахеАмериканская лыжница Джессика Диггинс стала победителем пятикилометровой гонки свободным стилем в рамках восьмого старта «Тур де Ски» в Тоблахе.Йохауг выиграла масс-старт в Оберстдорфе, Остберг сохранила лидерство в «Тур де Ски»Олимпийская чемпионка Тереза Йохауг стала победителем масс-старта на десять километров классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).Колдуэлл выиграла классический спринт в Оберстдорфе, Матвеева – 17-яАмериканская лыжница Софи Колдуэлл стала победителем классического спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Обертсдорфе (Германия).Фалла выиграла спринт в Ленцерхайде, Доценко – 25-яОлимпийская чемпионка Сочи в спринте Майкен Касперсен Фалла из Норвегии стала победителем спринта на первом этапе «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.Устюгов стал пятым на Кубке мира в лыжном спринтеВ швейцарском Давосе завершился третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В индивидуальном спринте свободным стилем лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, занявший пятое место.Норвежки заняли весь пьедестал в гонке на 15 км, россиянки - за пределами первой двадцадкиНорвежские лыжницы заняли весь пьедестал в гонке на 15 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).
Главные новости
Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков - восьмой
Теннис
Димитров обыграл Нисикори и стал победителем турнира в Брисбене
Бобслей
Экипаж Касьянова занял второе место на этапе Кубка мира по бобслею в четверках
Лыжный спорт
Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятая
Футбол
«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в год
Футбол
«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильрреалом» по «техническим причинам»
Биатлон
Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедестал
Футбол
Защитником «Енисея» Кичиным интересуются четыре китайских клуба
Футбол
«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте
Футбол
День в истории. Вадиму Евсееву - 41!
все новости
Стина Нильссон
Стина Нильссонвсе новости
Криста Пармакоски
Криста Пармакоскивсе новости
Ингвильд Флюгстад Остберг
Ингвильд Флюгстад Остбергвсе новости
Юлия Чекалева
Юлия Чекалевавсе новости
Хайди Венг
Хайди Венгвсе новости