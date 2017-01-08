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Экипаж Касьянова занял второе место на этапе Кубка мира по бобслею в четверках

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по бобслею в Альтенберге (Германия) состоялись соревнования в двойках у мужчин. В тройку призеров попал российский экипаж Александра Касьянова.

Победу одержали немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера с результатом 1.48,73. Российский экипаж (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев, Максим Белугин) с результатом 1.49,14 стал втормым. Третьей стала немецкая четверка Франческо Фридриха.

Бобслей. Кубок мира

Альтенберг (Германия)

Мужчины. Четверки

 1.Германия (Йоханнес Лохнер) 1.48,73.

2. Россия (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев, Максим Белугин) 1.49,14.

3. Германия (Франческо Фридрих) 1.49,40…

8. Россия (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко, Роман Кошелев)  1.50,23…

10. Россия (Максим Андрианов, Петр Моисеев, Кирилл Антюх, Илья Малых) 1.50,35.

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