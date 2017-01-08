«Урал» на Кипре сыграет с «Вииторулом» «Црвеной Звездой» и «Партизаном»
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал соперников, с которыми команда встретится на зимних сборах.
Из отпуска команда выходит 9 января. Все три зарубежных сбора екатеринбуржцы проведут на Кипре.
«На первом сборе мы 22 января проведем контрольный матч с «Вииторулом», который идет на первом месте в чемпионате Румынии, - цитирует Тарханова «Р-Спорт». - Мы будем проводить спаренные матчи, по две игры в один день. Но второй соперник пока неизвестен. А на втором сборе мы сыграем с «Црвеной Звездой», «Партизаном» и еще одной командой из Сербии - «Чукарички».
После 17 туров «Урал» занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 14 очков.
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