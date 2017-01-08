Валова заняла четвертое место на этапе Кубка Европы по сноуборду, победила полячка Бяла
На этапе Кубка Европы по сноуборду в Герлитцене
(Австрия) прошли по параллельному слалому. Лучшей из российских
спортсменок стала Мария Валова, которая заняла четвертое место в женских
соревнованиях.
Победу у женщин одержала Вероника Бяла из Польши.
В тройку призеров попали также Мелани
Хохрайтер (Германия) и Каролин Лангенхорст (Германия).
У мужчин победил словенец Юре Хафнер. Вторым стал Сан
Кьюм Ким (Южная Корея), третьим – Даниэль Вайс (Германия). Лучший из
россиян Илья Витюгов занял 16-е место.
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