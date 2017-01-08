Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист0 : 1Спартак
Футбол  Дженоа- : -Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Димитров обыграл Нисикори и стал победителем турнира в Брисбене

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Финальный матч турнира АТР в Брисбене (Австралия) между болгарином Григором Димитровым и японцем Кеи Нисикори завершился победой болгарского теннисиста. Итоговый счет матча -  6:2, 2:6, 6:3 в пользу Димитрова.

Матч продолжался один час и 48 минут. Болгарин сделал семь эйсов при двух двойных ошибках, у его соперника четыре эйса и ноль двойных ошибок. Для Димитрова это пятая победа на турнирах АТР в одиночном разряде.

Турнир АТР

Брисбен (Австралия)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 437 380 долларов

Финал

Григор Димитров (Болгария, 7) – Кеи Нисикори (Япония, 3) -  6:2, 2:6, 6:3

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Джокович обыграл Маррэя в финале турнира в ДохеДжокович обыграл Маррэя в финале турнира в ДохеИтоговый счет матча - 6:3, 5:7, 6:4 в пользу 29-летнего белградца.Медведев обыграл Селу и вышел в финал турнира в ЧеннаиРоссийский теннисист, 99-я ракетка в рейтинге АТР Даниил Медведев в полуфинале турнира в Ченнаи (Индия) одержал победу над израильтянином Дуди Селой со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.Маррэй обыграл Бердыха и вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет с ДжоковичемМатч 1/2 финала турнира АТР в Дохе (Катар) между британцем Энди Маррэем и сербом чехом Томашем Бердыхом завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.Южный уступил Баутисте Агуту в четвертьфинале турнира в ИндииМатч 1/4 финала турнира АТР в Ченнаи (Индия) между россиянином Михаилом Южным и испанцем Роберто Баутистой Агутом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча - 2:6, 6:4, 6:4 в пользу Баутисты-Агута.Джокович обыграл Вердаско и вышел в финал турнира в ДохеМатч 1/2 финала турнира АТР в Дохе (Катар) между испанцем Фернандо Вердаско и сербом Новаком Джоковичем завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча - 4:6, 7:6 (7), 6:4 в пользу ДжоковичаМедведев обыграл Ковалика и вышел в полуфинал турнира в ЧеннаиМатч 1/4 финала турнира в Ченнаи (Индия) между словаком Йозефом Коваликом и россиянином Даниилом Медведевым завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Медведева.Нисикори и Вавринка вышли в полуфинал в БрисбенеОпределилась первая пара полуфиналистов на турнире ATP Brisbane International presented by Suncorp.Bellator не будет разглашать сумму контракта ЕмельяненкоГлава Bellator Скотт Кокер заявил, что организация не будет разглашать суммы в контракте российского бойца Федора Емельяненко.Маррэй одолел Альмагро и вышел в полуфинал турнира в ДохеБританский теннисист Энди Маррей в четвертьфинале турнира в Дохе оказался сильнее представителя Испании Николаса Альмагро.Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал турнира в ДохеСербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Дохе нанес поражение представителю Чехии Радеку Штепанеку.Не победил, так хоть селфи сделал. Как правильно проигрывать Джоковичу (видео)Не победил, так хоть селфи сделал. Как правильно проигрывать Джоковичу (видео)Во втором круге престижного турнира ATР в Дохе Орасио Себальос без шансов уступил Новаку Джоковичу, но после поражения не растерялся.Доха. АТР. 1/8 финала. Себальос – Джокович, Карлович – Хачанов и другие матчи.Результаты матчей 1/8 финала турнира АТР в Дохе (Катар).АТР. Доха. 1/16 финала. Джокович обыграл Штруффа, Багдатис уступил Штепанеку и другие матчиРезультаты матчей 1/16 финала турнира АТР в Дохе (Катар).Джокович обыграл Штруффа и вышел во второй раунд турнира в КатареМатч первого раунда турнира АТР в Дохе (Катар) между сербом Новаком Джоковичем и немцем Яном-Леннардом Штруффом завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (1), 6:3 в пользу Джоковича.Медведев обыграл Монтейру в первом раунде турнира в ЧеннаеМатч первого раунда турнира АТР в Ченнае (Индия) между россиянином Даниилом Медведевым и бразильцем Тиагу Монтейру завершился победой российского теннисиста в двух сетах. Итоговый счет матча - 6:3, 6:3 в пользу Медведева.Федерер одержал первую победу с июля 2016 годаШвейцарский теннисист Роджер Федерер вернулся на корт после травмы. Впервые с июля 2016 года он одержал победу.Кузнецов сохранил 46-е место в рейтинге ATPНа официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.Надаль выиграл выставочный турнир в Абу-ДабиЭкс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал победителем выставочного предсезонного турнира, который проходил в Абу-Даби.Роджер Федерер: Намерен поиграть еще два-три годаБывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще два-три года.Надаль и Гоффен сыграют в финале выставочного турнира в Абу-ДабиИспанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу над канадцем Милошем Раоничем и вышел в финал выставочного турнира в Абу-Даби.
Главные новости
Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков - восьмой
Теннис
Димитров обыграл Нисикори и стал победителем турнира в Брисбене
Бобслей
Экипаж Касьянова занял второе место на этапе Кубка мира по бобслею в четверках
Лыжный спорт
Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятая
Футбол
«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в год
Футбол
«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильрреалом» по «техническим причинам»
Биатлон
Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедестал
Футбол
Защитником «Енисея» Кичиным интересуются четыре китайских клуба
Футбол
«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте
Футбол
День в истории. Вадиму Евсееву - 41!
все новости
Кеи Нисикори
Кеи Нисикоривсе новости
Григор Димитров
Григор Димитроввсе новости
ATP Tour
ATP Tour