Димитров обыграл Нисикори и стал победителем турнира в Брисбене
Финальный
матч турнира АТР в Брисбене (Австралия) между болгарином Григором Димитровым и
японцем Кеи Нисикори завершился победой болгарского теннисиста. Итоговый счет
матча - 6:2, 2:6, 6:3 в пользу Димитрова.
Матч продолжался один час и 48 минут. Болгарин
сделал семь эйсов при двух двойных ошибках, у его соперника четыре эйса и ноль
двойных ошибок. Для Димитрова это пятая победа на турнирах АТР в одиночном
разряде.
Турнир АТР
Брисбен (Австралия)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 437 380 долларов
Финал
Григор Димитров (Болгария, 7) – Кеи Нисикори
(Япония, 3) - 6:2, 2:6, 6:3
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