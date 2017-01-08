Димитров обыграл Нисикори и стал победителем турнира в Брисбене

читайте также

Джокович обыграл Маррэя в финале турнира в Дохе Итоговый счет матча - 6:3, 5:7, 6:4 в пользу 29-летнего белградца.

Медведев обыграл Селу и вышел в финал турнира в Ченнаи Российский теннисист, 99-я ракетка в рейтинге АТР Даниил Медведев в полуфинале турнира в Ченнаи (Индия) одержал победу над израильтянином Дуди Селой со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Маррэй обыграл Бердыха и вышел в финал турнира в Дохе, где сыграет с Джоковичем Матч 1/2 финала турнира АТР в Дохе (Катар) между британцем Энди Маррэем и сербом чехом Томашем Бердыхом завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:4 в пользу Маррэя.

Южный уступил Баутисте Агуту в четвертьфинале турнира в Индии Матч 1/4 финала турнира АТР в Ченнаи (Индия) между россиянином Михаилом Южным и испанцем Роберто Баутистой Агутом завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет матча - 2:6, 6:4, 6:4 в пользу Баутисты-Агута.

Джокович обыграл Вердаско и вышел в финал турнира в Дохе Матч 1/2 финала турнира АТР в Дохе (Катар) между испанцем Фернандо Вердаско и сербом Новаком Джоковичем завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча - 4:6, 7:6 (7), 6:4 в пользу Джоковича

Медведев обыграл Ковалика и вышел в полуфинал турнира в Ченнаи Матч 1/4 финала турнира в Ченнаи (Индия) между словаком Йозефом Коваликом и россиянином Даниилом Медведевым завершился победой российского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4 в пользу Медведева.

Нисикори и Вавринка вышли в полуфинал в Брисбене Определилась первая пара полуфиналистов на турнире ATP Brisbane International presented by Suncorp.

Bellator не будет разглашать сумму контракта Емельяненко Глава Bellator Скотт Кокер заявил, что организация не будет разглашать суммы в контракте российского бойца Федора Емельяненко.

Маррэй одолел Альмагро и вышел в полуфинал турнира в Дохе Британский теннисист Энди Маррей в четвертьфинале турнира в Дохе оказался сильнее представителя Испании Николаса Альмагро.

Джокович обыграл Штепанека и вышел в полуфинал турнира в Дохе Сербский теннисист Новак Джокович в четвертьфинале турнира в Дохе нанес поражение представителю Чехии Радеку Штепанеку.

Не победил, так хоть селфи сделал. Как правильно проигрывать Джоковичу (видео) Во втором круге престижного турнира ATР в Дохе Орасио Себальос без шансов уступил Новаку Джоковичу, но после поражения не растерялся.

Доха. АТР. 1/8 финала. Себальос – Джокович, Карлович – Хачанов и другие матчи. Результаты матчей 1/8 финала турнира АТР в Дохе (Катар).

АТР. Доха. 1/16 финала. Джокович обыграл Штруффа, Багдатис уступил Штепанеку и другие матчи Результаты матчей 1/16 финала турнира АТР в Дохе (Катар).

Джокович обыграл Штруффа и вышел во второй раунд турнира в Катаре Матч первого раунда турнира АТР в Дохе (Катар) между сербом Новаком Джоковичем и немцем Яном-Леннардом Штруффом завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (1), 6:3 в пользу Джоковича.

Медведев обыграл Монтейру в первом раунде турнира в Ченнае Матч первого раунда турнира АТР в Ченнае (Индия) между россиянином Даниилом Медведевым и бразильцем Тиагу Монтейру завершился победой российского теннисиста в двух сетах. Итоговый счет матча - 6:3, 6:3 в пользу Медведева.

Федерер одержал первую победу с июля 2016 года Швейцарский теннисист Роджер Федерер вернулся на корт после травмы. Впервые с июля 2016 года он одержал победу.

Кузнецов сохранил 46-е место в рейтинге ATP На официальном сайте ATP опубликован обновленный рейтинг.

Надаль выиграл выставочный турнир в Абу-Даби Экс-первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал победителем выставочного предсезонного турнира, который проходил в Абу-Даби.

Роджер Федерер: Намерен поиграть еще два-три года Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что пока не думает о завершении карьеры и намерен поиграть еще два-три года.