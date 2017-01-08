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«Локомотив» поздравил Евсеева с днем рождения

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

«Локомотив» поздравил бывшего защитника команды Вадима Евсеева с 41-летием. В составе железнодорожников он провел большую часть своей карьеры.

«Евсеев пришел в «Локомотив» в начале «нулевых» и стал одной из ключевых фигур в команде. Жесткий моторный защитник, который хорошо играл в обороне, регулярно подключался к атакам и был лидером по духу, помог нашей команде сделать шаг вперед и утвердиться в роли лидера отечественного футбола.

Вместе с Евсеевым «Локомотив» дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок. Всего за «Локомотив» Евсеев провел 220 матчей и забил 24 гола - великолепный результат для защитника.

Мы поздравляем Вадима Валентиновича с днем рождения и желаем успехов во всех начинаниях», - говорится на официальном сайте «Локомотива».

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