«Локомотив» поздравил Евсеева с днем рождения

«Локомотив» поздравил бывшего защитника команды Вадима Евсеева с 41-летием. В составе железнодорожников он провел большую часть своей карьеры.

«Евсеев пришел в «Локомотив» в начале «нулевых» и стал одной из ключевых фигур в команде. Жесткий моторный защитник, который хорошо играл в обороне, регулярно подключался к атакам и был лидером по духу, помог нашей команде сделать шаг вперед и утвердиться в роли лидера отечественного футбола.

Вместе с Евсеевым «Локомотив» дважды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и дважды Суперкубок. Всего за «Локомотив» Евсеев провел 220 матчей и забил 24 гола - великолепный результат для защитника.

Мы поздравляем Вадима Валентиновича с днем рождения и желаем успехов во всех начинаниях», - говорится на официальном сайте «Локомотива».