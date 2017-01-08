Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков - восьмой
На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.
В финишном створе Шемпп опередил своего соотечественника Эрика Лессера и француза Мартена Фуркада, которые заняли, соответственно, второе и третье место. Лучший из россиян Антон Бабиков занял восьмое место. Максим Цветков стал 11-м, Антон Шипулин - 14-м. Матвей Елисеев финишировал на 15-й позиции, Дмитрий Малышко - на 17-й.
Биатлон. Кубок мира.
Оберхоф (Германия)
Масс-старт. Мужчины
15 км
1. Симон Шемпп (Германия) 38.30,9 (1)
2. Эрик Лессер (Германия) +0,4 (1)
3. Мартен Фуркад (Франция) + 0,4 (2)
4. Жан Гийом Беатрикс (Франция) + 13,2 (1)
5. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 19,5 (1)...
8. Антон Бабиков (Россия) + 53,1 (2)...
11. Максим Цветков (Россия) + 1.01,0 (2)...
14. Антон Шипулин (Россия) + 1.24,1 (4)
15. Матвей Елисеев (Россия) + 1.35,3 (2)...
17. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.38,6 (2)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.