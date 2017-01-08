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Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков - восьмой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.

В финишном створе Шемпп опередил своего соотечественника Эрика Лессера и француза Мартена Фуркада, которые заняли, соответственно, второе и третье место. Лучший из россиян Антон Бабиков занял восьмое место. Максим Цветков стал 11-м, Антон Шипулин - 14-м. Матвей Елисеев финишировал на 15-й позиции, Дмитрий Малышко - на 17-й.

Биатлон. Кубок мира.

Оберхоф (Германия)

Масс-старт. Мужчины 

15 км 

1. Симон Шемпп (Германия) 38.30,9 (1)  

2. Эрик Лессер (Германия) +0,4 (1) 

3. Мартен Фуркад (Франция) + 0,4 (2)

4. Жан Гийом Беатрикс (Франция) + 13,2 (1) 

5. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) + 19,5 (1)...

8. Антон Бабиков (Россия) + 53,1 (2)...

11. Максим Цветков (Россия) + 1.01,0 (2)...

14. Антон Шипулин (Россия) + 1.24,1 (4)

15. Матвей Елисеев (Россия) + 1.35,3 (2)...

17. Дмитрий Малышко (Россия) + 1.38,6 (2)

 «Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки. 

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