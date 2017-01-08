Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков - восьмой

читайте также

Кубок мира. Оберхоф. Масс-старт. Онлайн В воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у мужчин пройдет гонка с общего старта.

Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедестал В Мартелле (Италия) четвертый этап Кубка IBU по биатлону завершился сегодня женской гонкой преследования на 10 км. Российские спортсменки оказались вне конкуренции.

Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Начало текстовой трансляции – 16:40 мск В воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка с общего старта.

IBU: Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону вместо Тюмени Финский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был пройти в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).

Ульяна Кайшева: Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонок Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Екатерина Глазырина: Первая часть гонки сложилась оптимистично Российская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Дорен-Абер выиграла гонку преследования в Оберхофе, Кайшева – 27-я Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Мартен Фуркад: IBU правильно решил не отстранять невиновных российских биатлонистов Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение насчет решения IBU не отстранять российских биатлонистов от соревнований пока не будет доказано, что они принимали допинг.

Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Как это было В субботу в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка преследования.

Антон Бабиков: На третьем рубеже меня просто сдувало Антон Бабиков, который финишировал шестым в пасьюте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, объяснил, как так вышло, что он промахнулся на третьем рубеже пять раз.

Прокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистами Гонка преследования в Оберхофе получилась очень драматичной из-за большого количества промахов.

Антон Бабиков: Взял весь ветер на себя и не смог с ним справиться Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.

Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков – шестой Французский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Виролайнен – вторая в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло В итальянском местечке Мартелло прошла спринтерская гонка четвертого этапа Кубка IBU.

Максим Цветков: Психология помогает в спорте. Но не в том случае, когда тебе лезут в голову Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о том, почему он принял решение не работать со спортивным психологом, приставленным к национальной команде.

Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины. Как это было В субботу в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у мужчин пройдет гонка преследования.

Максим Цветков: По юношам мы были выше Йоханнеса Бе на две головы Биатлонист Максим Цветков сравнил методики подготовки спортсменов в России и в западных странах.

Чем Анна Фролина теперь напоминает Домрачеву и Кузьмину? Новый прокол России Женская спринтерская гонка в Оберхофе оказалась интересной не только из-за возвращения Дарьи Домрачевой после рождения ребенка.

Дарья Домрачева: Наверное, чересчур осторожничала на стрельбе Трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева прокомментировала свое выступление в спринте в рамках четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе.