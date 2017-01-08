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«Астана» дома обыграла «Нижний Новгород»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Астаной» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 93:84 в пользу «Астаны».

В составе победителей самым результативным стал Роберт Лоури, который набрал 18 очков. У «Нижнего Новгорода» 20 очков набрал Иван Стребков.

«Астана» занимает шестое место в чемпионате. «Нижний Новгород» на 11-м месте.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Матч

Астана - Нижний Новгород - 93:84

Место и дата

08 января 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция

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