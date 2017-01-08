«Астана» дома обыграла «Нижний Новгород»
Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между
«Астаной» и «Нижним Новгородом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча
- 93:84 в пользу «Астаны».
В составе победителей самым результативным стал
Роберт Лоури, который набрал 18 очков. У «Нижнего Новгорода» 20 очков набрал
Иван Стребков.
«Астана» занимает шестое место в чемпионате. «Нижний
Новгород» на 11-м месте.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Астана - Нижний Новгород - 93:84
Место и дата
08 января 13:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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