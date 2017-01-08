Александр Зубков: Касьянов показал свое мастерство и доказал это результатом

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал второе место российских бобслеистов в соревнованиях четверок на этапе Кубка мира, который прошел в немецком Альтенберге.

-Трасса в Альтенберге хорошая и рабочая, здесь многое зависит от мастерства пилотов. Касьянов показал свое мастерство, умение бороться и доказал это результатом. Достойно выступила на этапе и скелетонистка Юлия Канакина, - передает слова Зубкова ТАСС.

Напомним, российский экипаж (Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев, Максим Белугин) с результатом 1.49,14 стал вторым, уступив лишь немецкому экипажу Йоханнеса Лохнера.