Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU
На этапе Кубка IBU в Мартелле (Италия) состоялся мужской спринт.
Победу одержал российский биатлонист Александр Логинов.
Россиянин преодолел 12,5 километров за 37 минут и
13,8 секунд при четырех промахах. Вторым стал француз Эмильен Жаклин, третьим –
немец Михаэль Вильляйтнер. Еще один россиянин Тимур Махабетов занял 12-е место.
Кубок IBU. Мартелль
Мужчины. Гонка преследования
12,5 км
1. Александр Логинов (Россия) 37.13,8 (4)
2. Эмильен Жаклин (Франция) + 53,4 (2)
3. Михаль Вильляйтнер (Германия) + 1.00,0 (2)...
5. Тимур Махабетов (Россия) + 1.22,5 (2)…
9. Алексей Волков (Россия) + 1.52,1 (6)…
20. Александр Поварницын (Россия) + 3.45,2 (6)
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