Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU

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Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU в Мартелло Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем спринтерской гонки в рамках четвертого этапа кубка IBU, который проходит в Мартелло.

Рикко Гросс: Сейчас не тот момент, чтобы вызывать на Кубок мира Логинова Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс прокомментировал выбор состава команды на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе.

Волков, Логинов и Слепов вошли в состав сборной России на январские старты Стал известен состав мужской сборной России по биатлону на международные соревнования в январе.

Логинов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке» Российский биатлонист Александр Логинов стал победителем индивидуальной гонки на «Ижевской винтовке».

Шопин стал вторым в индивидуальной гонке на Кубке IBU‍, Логинов, отбывший дисквалификацию, – четвертый Россиянин Александр Логинов занял четвертое место в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Эта гонка стала первым международным стартом для биатлониста после дисквалификации.

Игорь Захаркин: Не знаю, насколько серьезна травма Логинова. Есть другие, которые меня больше беспокоят Главный тренер «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин высказался о травме защитника Александра Логинова, который пропустил матч с минским «Динамо» (4:3).

Александр Тихонов: для Логинова мой телефон работает круглые сутки Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что российский биатлонист Александр Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление допинга.

Без лимита. 5 причин, почему за российский биатлон все еще стыдно Всемирная антидопинговое агентство дисквалифицировала трех призеров и победителей этапов Кубков по биатлону из России на 17 лет. Старых получила 2 года, Логинов — 3, Юрьева — 12. Срок мог быть и меньше, если бы наш биатлон не вел себя странно и стыдно.

Павел Ростовцев: Логинов, если захочет, сможет вернуться после дисквалификации Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев считает, что российский биатлонист Александр Логинов имеет шансы на то, чтобы вернуться в большой спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Дмитрий Ярошенко: Логинов должен вернуться и отобраться на Олимпиаду-2018 Чемпион мира и Европы Дмитрий Ярошенко считает, что российский биатлонист Александр Логинов должен вернуться в спорт по окончании срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и отобраться на Олимпийские игры-2018.

Сергей Чепиков: Допинг стал клеймом российских биатлонистов Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира Сергей Чепиков считает, что допинг стал серьезной проблемой российского биатлона, под ударом репутация национальной команды.

СБР не собирается оспаривать дисквалификацию российских биатлонистов СБР не собирается оспаривать дисквалификацию российских биатлонистов

Анатолий Алябьев: Логинов хороший парень, но дыма без огня не бывает Двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев прокомментировал дисквалификацию российского биатлониста Александра Логинова на два года за употребление допинга.

Александр Кравцов: Союз биатлонистов России не собирается оспаривать решение антидопингового комитета IBU Антидопинговый комитет Международного союза биатлонистов (IBU) уведомил Союз биатлонистов России (СБР) о решении по итогам заседания, которое касалось дел российских биатлонистов Александра Логинова, Ирины Старых и Екатерины Юрьевой.

Логинов дисквалифицирован за допинг до 25 ноября 2016 года Российский биатлонист Александр Логинов дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Решение об этом в пятницу обнародовал Международный союз биатлонистов.

Александр Тихонов: IBU скоро примет решение по Логинову Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил надежду, что Александр Логинов, попавшийся на допинге, сможет вернуться в спорт после очередного заседания международной федерации биатлона.

«Могу махнуть водки». Президент IBU рассказал о допинге и показал, как не спутать Юрлову с Юрьевой Президент международного союза биатлонистов Андрес Бессеберг пообщался с Sovsport.ru в последний день чемпионата мира в Контиолахти.

Йоханнес Бе: Да, я хочу, чтобы Логинова дисквалифицировали пожизненно После выигранной сборной Норвегией эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге корреспондент Sovsport.ru решил уточнить у Йоханнеса Бе, действительно ли он давал разгромное интервью норвежской прессе, критикуя российский биатлон и призывая пожизненно дисквалифицировать Александра Логинова.

Логинов отказался от вскрытия допинг-пробы В Российский биатлонист Александр Логинов, который был отстранен по подозрению в употреблении запрещенных препаратов, отказался от вскрытия допинг-пробы В. Об этом сообщает официальный сайт IBU.