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Жозе Моуринью: Когда Руни забьет еще и опередит Чарльтона, это будет самый лучший для него день

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал достижение нападающего Уэйна Руни. Накануне форвард открыл счет в игре Кубка Англии с «Редингом» (4:0) и с 249 голами догнал лучшего бомбардира в истории клуба Бобби Чарльтона.

«Вчерашний день не был самым лучшим для Руни. Самый лучший - впереди, это вопрос времени, - приводит слова португальского специалиста The Sun. - Самый лучший будет тогда, когда он забьет следующий мяч  и станет лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» - вот это действительно восхитительно. Восхитительно потому, что все знают, кто такой Чарльтон, как много он значит для нашего клуба и английского футбола в целом.

Бывший парнер Руни Пол Скоулз, в свою очередь, добавил: «Уэйн стал сенсационным игроком для «МЮ». Давайте надеяться, что он побьет рекорд по забитым голам в следующем матче с «Ливерпулем».

Напомним, «МЮ» примет «Ливерпуль» 15 января в 21-м туре английской премьер-лиги.

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