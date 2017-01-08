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«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 17-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком» и «Алавесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Атлетик» набрал 27 очков и занимает седьмое место в чемпионате Испании. У «Алавеса» 22 очка и 11-е место.

Чемпионат Испании. Примера

17-й тур

Матч

Атлетик - Алавес - 0:0

Состав

Атлетик: Арризабалага (Ираисос, 36), Балензиага, Лапорте, Эчейта, Элустондо, Рико (Сан Хосе, 57), Беньят, Сусаета (Уильямс, 58), Гарсия, Адурис, Муньяин

Алавес: Ортолья, Лагуардия, Гарсия Р., Феддал, Льоренте, Камараса (Торрес, 90), Гарсия М., Токеро (Катаи, 74), Дейверсон, Фемения, Гомес (Эдгар, 75)

Предупреждения:

Рико, 45; Адурис, 45 - Лагуардия, 63; Феддал, 64; Торрес, 90; Дейверсон, 90

Судья:

Карлос Дель Черро (Испания)

Место и дата

08 января 14:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция

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