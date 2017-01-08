читайте также

Примера. 17-й тур. «Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью, «Вильярреал» – «Барселона» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 17-го тура чемпионата Испании.

«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в год Продолжаются переговоры о переходе в «Барселону» защитника донецкого «Шахтера» Дарио Срны. Об этом сообщают испанские СМИ.

«Барселона» не заявила Ракитича на матч с «Вильрреалом» по «техническим причинам» «Барселона» не внесла полузащитника Ивана Ракитича в заявочный список игроков на сегодняшнюю гостевую встречу 17-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала».

Даниэль Карвахаль: Игроки «Реала» знают, что нам не нужно впадать в эйфорию Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль заявил, что вчерашняя крупная победа над «Гранадой» в чемпионате Испании (5:0) не заставит команду расслабиться и почувствовать эйфорию.

«Манчестер Сити» возобновил интерес к Лапорте Интерес к защитнику «Атлетика» Аймерику Лапорте проявляет интерес «Манчестер Сити». Об этому сообщают британские СМИ.

Алексис Санчес может перейти в «Атлетико» в случае ухода Гризманна в «МЮ» Нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать игроком мадридского «Атлетико». Об этом сообщают испанские СМИ.

Агент Эвра: Мы не уверены, что Патрис покинет «Ювентус» Агент защитника «Ювентуса» Патриса Эвра Федерико Пасторелло заявил, что его клиент может остаться в команде, несмотря на интерес «МЮ» и «Валенсии».

«Барселона» и «Реал» интересуются Деле Алли Интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Деле Алли проявляют мадридский «Реал» и «Барселона». Об этом сообщают британские СМИ.

Хамес Родригес хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес намерен стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Букмекеры отдают предпочтение «Барселоне» в матче с «Вильярреалом» Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 17-го тура чемпионата Испании между «Вильярреалом» и «Барселоной».

Демикелис покинет «Эспаньол» Аргентинский защитник Мартин Демикелис уйдет из «Эспаньола». Об этом сообщают испанские СМИ.

Майкл Оуэн: Думал, что я набрал вес, пока не увидел своего старого друга Роналдо Бывший форвард мадридского «Реала» Майкл Оуэн посетил церемонию вручения «Золотого мяча» Криштиану Роналду на «Сантьяго Бенрнабеу». Позднее он пошутил над другим экс-нападающим команды Роналдо, который также был на церемонии.

Хет-трик Бен Йедера помог «Севилье» разгромить «Реал Сосьедад» Футболисты «Реала Сосьедада» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании крупно проиграли «Севилье».

«Лас-Пальмас» с минимальным счетом обыграл «Спортинг» В матче 17-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» на своем поле обыграл «Спортинг» со счетом 1:0.

«Атлетико» обыграл «Эйбар» благодаря голам Сауля и Гризманна В матче 17-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на выезде обыграл «Эйбар» со счетом 2:0.

«Реал» повторил рекорд «Барселоны» по количеству матчей без поражений Футболисты мадридского «Реала» довели беспроигрышую серию своей команды во всех турнирах до 39 встреч.

Дубль Иско помог «Реалу» разгромить «Гранаду» «Реал» дома крупно обыграл «Гранаду» (5:0) в 17-м туре чемпионата Испании.

«Эспаньол» и «Депортиво» сыграли вничью Футболисты «Эспаньола» в домашнем матче 17-го тура чемпионата Испании сыграли вничью с «Депортиво» из Ла-Коруньи.

Зинедин Зидан: Роналду согласен с моей ротацией состава Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассказал журналистам о своей беседе с нападающим Криштиану Роналду на тему ротации состава.