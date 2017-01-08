«Атлетик» и «Алавес» сыграли вничью
Матч 17-го тура чемпионата Испании между «Атлетиком»
и «Алавесом» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.
«Атлетик» набрал 27 очков и занимает седьмое
место в чемпионате Испании. У «Алавеса» 22 очка и 11-е место.
Чемпионат Испании. Примера
17-й тур
Матч
Состав
Атлетик: Арризабалага (Ираисос, 36), Балензиага, Лапорте, Эчейта, Элустондо, Рико (Сан Хосе, 57), Беньят, Сусаета (Уильямс, 58), Гарсия, Адурис, Муньяин
Алавес: Ортолья, Лагуардия, Гарсия Р., Феддал, Льоренте, Камараса (Торрес, 90), Гарсия М., Токеро (Катаи, 74), Дейверсон, Фемения, Гомес (Эдгар, 75)
Предупреждения:
Рико, 45; Адурис, 45 - Лагуардия, 63; Феддал, 64; Торрес, 90; Дейверсон, 90
Судья:
Карлос Дель Черро (Испания)
Место и дата
08 января 14:00, Сан Мамес, Онлайн-трансляция
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