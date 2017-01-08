Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Масс-старт. Мужчины
Биатлон  Масс-старт. Женщины
Хоккей  Питтсбург- : -Тампа-Бэй
Хоккей  Автомобилист4 : 3Спартак
Футбол  Дженоа0 : 0Рома
Футбол  Вильярреал- : -Барселона
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеру

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Француз Мартен Фуркад не сумел выиграть масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), уступив немцам Симону Шемппу и Эрику Лессеру. Тем не менее, он занял третье место и повторил достижение своего соотечественника Рафаэля Пуаре.

Этот подиум стал для Фуркада 103-м в карьере в личных гонках. Столько же в активе Пуаре, уже завершившего карьеру. Два француза по этому показателю делят третье место. Впереди только норвежец Уле Эйнар Бьорндален, у которого 178 подиумов за карьеру. Норвежский ветеран, напомним, в этой гонке занял пятое место.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. ОнлайнВ воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка с общего старта.Максим Цветков: Идти за Фуркадом в его темпе было тяжеловатоРоссийский биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Цветков занял 11-е место.Почему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап с начала сезонПочему Шипулин ушел в тень? Россияне провели самый неудачный этап с начала сезонМасс-старт в Обрехофе подарил захватывающую борьбу за медали на финишном круге.Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмойНа этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе (Германия) состоялся мужской масс-старт. Первое место занял немецкий биатлонист Симон Шемпп.Кубок мира. Оберхоф. Масс-старт. Как это былоВ воскресенье в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у мужчин пройдет гонка с общего старта.Виролайнен выиграла пасьют на этапе Кубка IBU в Италии, россиянки заняли весь пьедесталВ Мартелле (Италия) четвертый этап Кубка IBU по биатлону завершился сегодня женской гонкой преследования на 10 км. Российские спортсменки оказались вне конкуренции.IBU: Контиолахти примет этап Кубка мира по биатлону вместо ТюмениФинский Контиолахти примет восьмой этап Кубка мира по биатлону, который изначально должен был пройти в Тюмени. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза биатлонистов (IBU).Ульяна Кайшева: Быть в тридцатке – это хорошо для первых гонокРоссийская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе.Екатерина Глазырина: Первая часть гонки сложилась оптимистичноРоссийская биатлонистка Екатерина Глазырина поделилась впечатлениями от гонки преследования на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.Дорен-Абер выиграла гонку преследования в Оберхофе, Кайшева – 27-яФранцузская биатлонистка Мари Дорен-Абер выиграла гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.Мартен Фуркад: IBU правильно решил не отстранять невиновных российских биатлонистовФранцузский биатлонист Мартен Фуркад высказал мнение насчет решения IBU не отстранять российских биатлонистов от соревнований пока не будет доказано, что они принимали допинг.Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Как это былоВ субботу в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у женщин пройдет гонка преследования.Антон Бабиков: На третьем рубеже меня просто сдувалоАнтон Бабиков, который финишировал шестым в пасьюте на 4-м этапе Кубка мира в Оберхофе, объяснил, как так вышло, что он промахнулся на третьем рубеже пять раз.Прокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистамиПрокатились с ветерком. Как погода в Оберхофе измывалась над биатлонистамиГонка преследования в Оберхофе получилась очень драматичной из-за большого количества промахов.Антон Бабиков: Взял весь ветер на себя и не смог с ним справитьсяРоссийский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал свое выступление в гонке преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону.Фуркад выиграл гонку преследования в Оберхофе, Бабиков – шестойФранцузский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования в рамках четвертого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.Виролайнен – вторая в спринте на этапе Кубка IBU в МартеллоВ итальянском местечке Мартелло прошла спринтерская гонка четвертого этапа Кубка IBU.Максим Цветков: Психология помогает в спорте. Но не в том случае, когда тебе лезут в головуРоссийский биатлонист Максим Цветков рассказал о том, почему он принял решение не работать со спортивным психологом, приставленным к национальной команде.Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Мужчины. Как это былоВ субботу в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону у мужчин пройдет гонка преследования.Максим Цветков: По юношам мы были выше Йоханнеса Бе на две головыБиатлонист Максим Цветков сравнил методики подготовки спортсменов в России и в западных странах.
Главные новости
Биатлон
Кубок мира. Оберхоф. Гонка преследования. Женщины. Онлайн
Бобслей
IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов
Футбол
Симоне Индзаги: Ожидаю, что 2017 год сложится для «Лацио» удачно
Футбол
Жозе Моуринью: Когда Руни забьет еще и опередит Чарльтона, это будет самый лучший для него день
Биатлон
Логинов выиграл гонку преследования на этапе Кубка IBU
Биатлон
Шемпп выиграл масс-старт на Кубке мира в Оберхофе, Бабиков – восьмой
Теннис
Димитров обыграл Нисикори и стал победителем турнира в Брисбене
Бобслей
Экипаж Касьянова занял второе место на этапе Кубка мира по бобслею в четверках
Лыжный спорт
Норвежка Венг выиграла гонку преследования на последнем этапе «Тур де Ски» и стала победителем общего зачета, Чекалева – десятая
Футбол
«Барселона» готова платить Срне два миллиона евро в год
все новости
Мартен Фуркад
Мартен Фуркадвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости