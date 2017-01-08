Фуркад догнал Пуаре по количеству личных подиумов за карьеру
Француз Мартен Фуркад не сумел выиграть
масс-старт на этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия), уступив немцам Симону
Шемппу и Эрику Лессеру. Тем не менее, он занял третье место и повторил
достижение своего соотечественника Рафаэля Пуаре.
Этот подиум стал для Фуркада 103-м в карьере в
личных гонках. Столько же в активе Пуаре, уже завершившего карьеру. Два
француза по этому показателю делят третье место. Впереди только норвежец Уле Эйнар
Бьорндален, у которого 178 подиумов за карьеру. Норвежский ветеран, напомним, в
этой гонке занял пятое место.
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