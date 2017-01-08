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Симоне Индзаги: Ожидаю, что 2017 год сложится для «Лацио» удачно

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 19-го тура итальянской Серии А с «Кротоне».

- В первом матче после продолжительной паузы все всегда решают детали. Поэтому мы особенно готовимся к игре с «Кротоне». Я попросил ребят сконцентрироваться и быть внимательнее. «Кротоне» сейчас в хорошем состоянии, нас ждет серьезный соперник. Я уверен, что команда добьется успеха, потому что вижу — игроки очень сосредоточены.

Я ожидаю, что 2017 год сложится для «Лацио» удачно. У нас уже есть 34 очка. Могло бы быть больше, но и это очень много, учитывая, как мы начали сезон, - передает слова Индзаги итальянский портал Football Italia.

Напомним, что матч «Лацио» – «Кротоне» состоится 8 января на поле стадиона «Олимпико» в Риме и начнется в 17:00 по московскому времени.

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