Дубль Перишича принес «Интеру» победу над «Удинезе»
«Удинезе» дома уступил «Интеру» (1:2) в 19-м туре чемпионата Италии.
У хозяев поля отличился Якуб Янкто (17-я минута), у гостей - Иван Перишич (45-я и 87-я).
Клуб из Удине с 25 очками занимает на данный момент 11-е место, миланцы с 33 баллами идут пятыми.
В следующем туре «Удинезе» 15 января примет «Рому», а «Интер» днем ранее сыграет дома с «Кьево».
Матч
Голы
Янкто 17 (1:0). Перишич 45 (1:1). Перишич 87 (1:2).
Состав
Удинезе: Карнезис, Самир, Видмер, Фелипе, Ларанжейра, Янкто, Кумс (Хальфредссон, 63), Фофана, де Пауль (Перица, 72), Сапата, Теро (Матос, 80)
Интер: Ханданович, Мурильо, Д'Амброзио, Ансалди, Миранда, Кандрева, Брозович, Кондогбиа (Эдер, 84), Банега (Мариу, 56), Перишич (Андреолли, 90), Икарди
Предупреждения:
Теро, 74; Янкто, 75; Фофана, 87 - Кондогбиа, 65; Брозович, 86
Судья:
Даниэле Довери (Италия)
Место и дата
08 января 14:30, Фриули, Онлайн-трансляция