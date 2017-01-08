Кассано может продолжить карьеру в Китае

Нападающий «Сампдории» Антонио Кассано может стать еще одним игроком, который продолжит свою футбольную карьеру в чемпионате Китая. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia и Corriere Dello Sport.

Как сообщает издание Кассано после отказа 34-летний итальянца покидать «Сампдорию» минувшим летом не получает игровой практики в текущем сезоне и намерен уйти из «Сампдории» в зимнее трансферное окно. К футболисты уже проявляют интерес китайские клубы «Шаньдун Лунэн» и «Гуанчжоу Фули», которые уже сейчас готовы предложить игроку контракт.

Напомним, что в текущем сезоне Кассано не сыграл в составе «Сампдории» ни одного матча. Более того, из-за конфликта с президентом клуба Массимо Феррерона на официальном сайте из списка игроков клуба удалена фотография нападающего.