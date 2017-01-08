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Василий Карасев: Швед - один из сильнейших в Европе. Все, кто защищались против него - делали это на максимуме

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против «Химок» (114:110).

- Приятно, что выиграли у «Химок». Нужная домашняя победа после поражений. Радует, что отыграли в защите очень прилично. В концовке агрессивная защита принесла свои плоды. 

- Сергей Карасев набрал свою лучшую форму?
- Сложно сказать, он потерял форму из-за травмы, плечо его до сих пор немного беспокоит. У нас легких игр нет, в которых можно было бы аккуратно набрать форму. Понятно, что каждому игроку нужна уверенность. Хорошо, что он получил ее в этой встрече. 

- Справились с задачей закрыть Алексея Шведа?
- Швед - один из сильнейших игроков в Европе. Все, кто защищались против него, делали это на максимуме. Да, он забил свои очки, но в концовке агрессивная защита против него наконец-то дала результат. И он начал мазать, - приводит слова Карасева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 114:110 (29:30, 29:23, 27:28, 29:29).

Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал форвард хозяев Сергей Карасев, также за сине-бело-голубых 26 очков набрал Янис Тимма. В составе гостей больше всех очков (29) на счету Алексея Шведа. 

После 11 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе восемь побед. Подмосковный клуб занимает пятую строчку с такими же показателями, однако уступает «Зениту» в разнице забитых и пропущенных мячей. 

Следующие матчи команды проведут в рамках Кубка Европы 11 декабря: петербуржцы примут «Летовус Ритас», химчане в Мюнхене встретятся с «Баварией». В Единой лиге ВТБ следующим соперником «Зенита» станет «Парма», с которой сине-бело-голубые сыграют в Перми 15 числа, «Химки» в этот же день дома сразятся с «Астаной».   

Матч

Зенит - Химки - 114:110

Место и дата

08 января 19:00, СК Юбилейный, Онлайн-трансляция

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