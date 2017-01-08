IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов
Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицина, Мария Орлова, а также Федерация бобслея России были проинформированы о том, что спортсмены могут немедленно приступить к выступлениям на соревнования под эгидой организации», - говорится в сообщении.
Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отстранила четырех российских скелетонистов в связи с расследованием МОК, которое было инициировано на основании доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.
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