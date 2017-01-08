IBSF сняла временное отстранение с российских скелетонистов

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Александр Тихонов: Думаю, в биатлоне более разумные люди, такого как с бобслеем не будет Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о возможности отмены Кубка мира по биатлону в Тюмени.

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Александр Жуков: Бойкоты по политическим причинам, самое ужасное, что может быть Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился мнением о переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи.

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Федерация бобслея России: Мы вынуждены принять решение IBSF Федерация бобслея России (ФБР) согласилась с решением Международной федерации бобслея и скелетона о переносе чемпионата мира 2017 года из города Сочи.