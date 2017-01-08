«Югра» обыграла ХК «Сочи»
«Югра» дома взяла
верх над ХК «Сочи» (3:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Роман Людучин, Егор Иванов и Павел Варфоломеев, у гостей – Илья Крикунов.
Клуб из Ханты-Мансийска занимает 12-е место в Восточной конференции, сочинцы идут восьмыми на Западе.
15 января «Югра» сыграет на выезде со «Слованом», а ХК «Сочи» 11 января встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».
Матч
Югра - ХК Сочи - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Людучин (Шулаков), 39:47 (1:0). Крикунов (Костицын, Петерссон), 52:40 (1:1). Варфоломеев (Акмальдинов), 59:09 (2:1).
Место и дата
08 января 14:30, Арена Югра, Онлайн-трансляция
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