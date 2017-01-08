Максим Цветков: Идти за Фуркадом в его темпе было тяжеловато

Российский биатлонист Максим Цветков оценил свое выступление в масс-старте на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Цветков занял 11-е место.

«Сегодня бежалось потяжелее. Самочувствие было неидеальное. Скольжение тоже – будем над этим работать. Поэтому тот отрезок идти за Мартеном Фуркадом в его темпе было тяжеловато.

Волнения насчет того, что гонку могут отменить, не было. Туман перед гонкой стал значительно меньше, на пристрелке было хуже.

А в принципе по этапу – и в спринте, и в пасьюте самочувствие было хорошее. Отрабатывал на трассе хорошо. Были проблемы со стрельбой: сегодня на рубеже зашел на два штрафных круга – это слишком много», – приводит слова Цветкова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, Цветков допустил два промаха на третьем огневом рубеже. До этого на этапе в Оберхофе он занял 13-е место в спринте и десятое – в гонке преследования.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки