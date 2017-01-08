Александр Зубков: Самое главное - то, что мы будем выступать на чемпионате Европы в полном составе

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков прокомментировал решение IBSF снять временное отстранение с российских скелетонистов.

- Самое главное - то, что мы допущены к чемпионату Европы и будем выступать в полном составе. Безусловно, это очень мощное усиление для нашей команды - они готовы к турниру и очень ждали этого положительного решения. И когда мы сейчас узнали, что они ни в чем не виновны и сняты все ограничения - это самое главное. Все они находятся в хорошем боевом состоянии и готовы к стартам. И мы будем продолжать свою работу, чтобы вся наша команда выступила на чемпионате мира, - передает слова Зубкова «Р-Спорт».

Напомним, что в воскресенье, 8 января, международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) сняла временное отстранение с четырех российских скелетонистов.

Добавим, что чемпионат Европы по бобслею и скелетону пройдет 9-15 января.