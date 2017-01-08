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Антон Бабиков: Свой первый Оберхоф оценю на четверку

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Российский биатлонист Антон Бабиков подвел итоги масс-старта и всего четвертого этапа Кубка мира в Оберхофе (Германия). 25-летний Бабиков пришел к финишу восьмым, допустив по одному промаху на втором и четвертом огневых рубежах.

«Про отмену гонки сегодня не думал. Видели туман и гораздо серьезнее. На пристрелке можно было работать вполне комфортно.

Каждый день здесь бежалось по-разному. Менялась погода, самочувствие тоже. Я доволен, на четверку могу оценить свое выступление здесь. Все-таки это мой первый Оберхоф. В каждой гонке чего-то чуть-чуть не хватало, но это будет хороший опыт для меня. В мелочах можно много выделить каких-то моментов. Я думаю, что все это придет после анализа. Конечно, взял для себя много в сложных местах: есть определенные участки на трассе, где идет основной выигрыш.

Сегодня мне надо было обогнать Свендсена до последнего подъема, потому что в подъем я на него натыкался и понимал, что я сильнее него в этом. А он сильнее на финишной прямой. Такие мелочи нужно проанализировать и исправить, научиться работать с этим», – приводит слова Бабикова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Напомним, в двух предыдущих гонках в Оберхофе Бабиков занял 18-е место в спринте и шестое – в гонке преследования.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки

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