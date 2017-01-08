«Спартак» уступил «Автомобилисту»
«Автомобилист» дома обыграл «Спартак» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Алексей Михнов (дважды), Николай Тимашов и Ян Бухтеле, у гостей – Максим Потапов, Денис Толпеко и Всеволод Сорокин.
Команда из Екатеринбурга занимает 11-е место в Восточной конференции, москвичи идут десятыми на Западе.
11 января «Автомобилист» сыграет на выезде со «Слованом», а «Спартак» днем ранее встретится в гостях с «Салаватом Юлаевым».
Матч
Автомобилист - Спартак - 4:3 (0:1, 3:1, 1:1)
Голы:
Потапов (Стоа), 9:57 (0:1). Михнов (Коукал, Гареев), 31:10 (1:1). Толпеко (Воронин, Лещенко), 35:36 (1:2). Тимашов (Щитов, Гареев), 36:37 (2:2). Бухтеле (Чистов), 37:19 (3:2). Михнов 43:27 (4:2). Сорокин (Потапов), 44:18 (4:3).
Место и дата
08 января 15:00, КРК Уралец, Онлайн-трансляция