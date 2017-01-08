Коукалова выиграла масс-старт в Оберхофе, Акимова – 13-я

Лидер общего зачета Кубка мира Габриэла Коукалова стала победителем масс-старта на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия).

Коукалова не допустила ни одного промаха на четырех огневых рубежах и более чем на полминуты опередила на финише немку Лауру Дальмайер. Третье место заняла партнер Коукаловой по сборной Чехии – Ева Пускарчикова.

Коукалова одержала четвертую победу в сезоне. Причем 27-летняя чешская биатлонистка выиграла и первый масс-старт в нынешнем Кубке мира – 18 декабря на третьем этапе в Нове Место (Чехия).

Таким образом, в трех гонках в Оберхофе у Коукаловой два первых места и одно второе. До этого она победила в спринте и уступила только Мари Дорен Абер в гонке преследования.

Единственная представительница России Татьяна Акимова заняла 13-е место, допустив все свои три промаха в гонке на третьем огневом рубеже.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

4-й этап

Женщины

Масс-старт

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 37.20,5 (0 промахов)

2. Лаура Дальмайер (Германия) – +31,5 (1)

3. Ева Пускарчикова (Чехия) – +45,4 (0)

...13. Татьяна Акимова (Россия) – +1.52,1 (3)

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