Ули Хенесс: Огромные затраты китайских клубов – просто нездоровая ситуация
Президент «Баварии» Ули Хенесс поделился мнением об огромных суммах, которые на данный момент китайские клубы выделяют на покупку и зарплаты игроков.
- Это плохо. Просто нездоровая ситуация. Я могу надеяться, что это просто такой же единичный случай, что когда-то произошел в Америке с «Нью-Йорк Космос», который со своими деньгами решил в течении пять лет сделать то, что другие клубы строили по 50 лет. Можно только надеяться, что дальше ситуация будет развиваться не так, как она выглядит сейчас, — цитирует Хенесса телеканал Sky.de.
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