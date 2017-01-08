Ули Хенесс: Огромные затраты китайских клубов – просто нездоровая ситуация

Уэсли Снейдер: Я бы поехал в Китай за 15 миллионов евро в год

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал, на каких условиях он был бы готов продолжить карьеру в чемпионате Китая.