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Елена Никитина: Очень рады, что с нами все решилось в положительную сторону

Источник:  ТАССКомментарии

Бронзовый призер Олимпиады-2014 в Сочи Елена Никитина прокомментировала снятие Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) санкций с четырех российских скелетонистов.

Напомним, сегодня IBSF отменила временное отстранение от соревнований Никитиной, Александра Третьякова, Ольги Потылицыной и Марии Орловой, которое было наложено в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил во время Игр-2014.

«Конечно, все рады этой новости и уже готовы к соревнованиям, переезжаем в Винтерберг (место проведения чемпионата Европы). На нашей подготовке отстранение никак не сказалось, оно нас только больше раззадоривало. Как видите, справедливость восторжествовала, надеюсь, также произойдет и с отстранением наших коллег из других видов спорта. Мы очень рады, что с нами все решилось в положительную сторону», - цитирует Никитину ТАСС.

Чемпионат Европы по скелетону пройдет 14-15 января.



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