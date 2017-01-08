«Дженоа» – «Рома». Кришито присутствует на матче

Защитник «Зенита» Доменико Кришито посетил матч 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» – «Рома», сообщает Football Italia.

Напомним, 30-летний защитник - воспитанник генуэзского клуба. В составе «Дженоа», за который он выступал с 2006-го по 2007-й, а также с 2008 по 2011 год, Доменико провел 153 матча и забил девять мячей.

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В «Зенит» Кришито перешел из «Дженоа» летом 2011 года за 11 миллионов евро. За команду из Петербурга игрок провел 171 матч, забил 13 голов и отдал 19 результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми истекает 30 июня 2018 года.