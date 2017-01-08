Ербанова выиграла чемпионат Европы в спринте, Фаткулина – 3-я
На проходящем в голландском Херенвене чемпионате Европы по конькобежному спорту российская спортсменка Ольга Фаткулина заняла третье место в спринтерском многоборье.
Первой чемпионкой Европы в спринтерском многоборье стала чешка Каролина Ербанова с суммой 152,180 балла. Серебрянная награда досталась голландке Йорьен Тер Морс, показавшей результат 152,270. Ольга Фаткулина набрала в сумме 152,535 баллов и завоевала бронзу.
Еще одна российская конькобежка Екатерина Шихова заняла шестое место (154,655).
Херенвен
(Голландия)
Чемпионат Европы
Спринтерское многоборье
Женщины
Итоговая классификация
1. Каролина Ербанова
(Чехия) –
152,180
2. Йорьен Тер Морс (Голландия) - 152,270
3. Ольга Фаткулина (Россия) – 152,535 ...
...6. Екатерина Шихова (Россия) – 154,655