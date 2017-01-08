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Агент Эбуэ: Завтра трансфер Куасси в «Селтик» будет подтвержден официально

Источник:  ТАССКомментарии

Агент полузащитника «Краснодара» Куасси Эбуэ Ив Амагбеньон рассказал, что завтра будет официально объявлено о переходе 19-летнего ивуарийца в «Селтик».

- Все проходит хорошо, завтра трансфер будет подтвержден официально, - цитирует Амагбеньона ТАСС.

Напомним, что шотландское издание Scotzine сообщило, что стороны согласовали условия трансфера футболиста. «Краснодар» получит за полузащитника 2,8 миллионов фунтов.

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