Агент Эбуэ: Завтра трансфер Куасси в «Селтик» будет подтвержден официально
Агент полузащитника «Краснодара» Куасси Эбуэ Ив Амагбеньон рассказал, что завтра будет официально объявлено о переходе 19-летнего ивуарийца в «Селтик».
- Все проходит хорошо, завтра трансфер будет подтвержден официально, - цитирует Амагбеньона ТАСС.
Напомним, что шотландское издание Scotzine сообщило, что стороны согласовали условия трансфера футболиста. «Краснодар» получит за полузащитника 2,8 миллионов фунтов.
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