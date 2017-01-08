Российский лыжник Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски». На заключительном седьмом этапе многодневки 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).

На старте у Устюгова было преимущество более чем в одну минуту над прошлогодним победителем «Тур де Ски» Мартином Йонсрудом Сундбю из Норвегии. В итоге Устюгов сохранил лидерство, норвежец остался вторым, а третье место занял трехкратный чемпион многодневки Дарио Колонья из Швейцарии.

Отметим, что Устюгов установил рекорд «Тур де Ски», поднимавшись на пьедестал почета на всех этапах. На его счету шесть побед и одно второе место.

Добавим, что победа Устюгова стала второй для России в «Тур де Ски». В сезоне 2012/2013 многодневку выиграл Александр Легков.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

«Тур де Ски»

7-я гонка

Мужчины

Гонка преследования, 9 км (С)

1. Сергей Устюгов (Россия)

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)

3. Дарио Колонья (Швейцария)