Устюгов стал победителем «Тур де Ски»
Российский лыжник
Сергей Устюгов стал победителем «Тур де Ски». На заключительном седьмом этапе
многодневки 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным
стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).
На старте у Устюгова было преимущество более чем в одну минуту над прошлогодним победителем «Тур де Ски» Мартином Йонсрудом Сундбю из Норвегии. В итоге Устюгов сохранил лидерство, норвежец остался вторым, а третье место занял трехкратный чемпион многодневки Дарио Колонья из Швейцарии.
Отметим, что Устюгов установил рекорд «Тур де Ски», поднимавшись на пьедестал почета на всех этапах. На его счету шесть побед и одно второе место.
Добавим, что победа Устюгова стала второй для России в «Тур де Ски». В сезоне 2012/2013 многодневку выиграл Александр Легков.
Валь-ди-Фьемме
(Италия)
«Тур де Ски»
7-я гонка
Мужчины
Гонка преследования, 9 км (С)
1. Сергей Устюгов
(Россия)
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия)
3. Дарио Колонья (Швейцария)