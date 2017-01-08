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Светлана Журова: Вы нас под микроскопом рассматриваете, а мы «Тур де Ски» выигрываем

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова поделилась мнением об успехах российских спортсменов.

— Все победы наших спортсменов в зимних видах спорта — это немой укор всем тем, кто пытается обвинять нас в тех вещах, которые эти спортсмены не совершали. Очень не хотелось бы, чтобы нас не допустили до Олимпийских игр в Пхенчанге. Пока все к этому идет. Но успехи наших ребят красноречиво говорят сами за себя. Ребят, вы нас под микроскопом рассматриваете, а мы «Тур де Ски» выигрываем, — сказала Журова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 9 декабря глава независимой комиссии WADA канадский юрист Ричард Макларен представил вторую часть своего доклада о допинговых нарушениях российских олимпийцев в Сочи.

Позднее WADA опубликовало на специальном сайте более 1000 документов, которые использовал Макларен в своем расследовании. 

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