Петерис Скудра: Хотел бы поздравить молодежную сборную

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу над «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

- «Барыс», спасибо за игру. Хотел бы поздравить молодежную сборную, с бронзой у нас вернулся Кирилл Ураков. С утреннего самолета сразу же на матч, ему большое спасибо за то, что вышел и сыграл. Очень непростая игра, мы обратили внимание на нашу командную психологию. Мне очень понравился сегодня коллектив, боевой, единый коллектив и на лавке, и на льду. Те удаления, которые мы нахватали, ребята вышли и отработали друг за друга, блокировали броски. Считаю, что это, в принципе, основное за счет чего мы выиграли сегодня, мы выиграли за счет такого сплоченного коллектива.

Напомним, что в воскресенье, 8 января, «Торпедо» обыграло «Барыс» благодаря дублю Эштона.