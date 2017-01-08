«Рома» переиграла «Дженоа» в 19-м туре чемпионата Италии
В матче 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на домашнем стадионе проиграл «Роме» со счетом 0:1.
На 36-й минуте встречи защитник хозяев Армандо Иццо неудачно подставил ногу в и срезал мяч в собственные ворота.
После этого матча «Рома», набрав 41 очко, занимает второе место в Серии А. «Дженоа», имея в своем активе 23 очка после 19-ти туров, находится на 13 месте в турнирной таблице.
В следующем туре 15 января «Рома» в гостях встретится с «Удинезе». В тот же день «Дженоа» на выезде сыграет против «Кальяри».
Чемпионат Италии
19-й тур
Матч
Голы
Иццо 36 (0:1 - автогол).
Состав
Дженоа: Перин (Ламанна, 9), Муньос, Бурдиссо, Иццо, Кофи, Лаксальт, Ригони, Нинкович (Эденилсон, 62), Лазович (Пинилья, 78), Окампос, Симеоне
Рома: Щесны, Жуан, Фацио, Эмерсон, Рюдигер, Бруно Перес (Манолас, 85), Де Росси, Строотман, Наингголан (Паредес, 88), Джеко, Перотти (Эль-Шаарави, 78)
Предупреждения:
Кофи, 27; Окампос, 81 - Рюдигер, 38; Де Росси, 49; Строотман, 66; Фацио, 84
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
08 января 17:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция