«Рома» переиграла «Дженоа» в 19-м туре чемпионата Италии

В матче 17-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на домашнем стадионе проиграл «Роме» со счетом 0:1.

На 36-й минуте встречи защитник хозяев Армандо Иццо неудачно подставил ногу в и срезал мяч в собственные ворота.

После этого матча «Рома», набрав 41 очко, занимает второе место в Серии А. «Дженоа», имея в своем активе 23 очка после 19-ти туров, находится на 13 месте в турнирной таблице.

В следующем туре 15 января «Рома» в гостях встретится с «Удинезе». В тот же день «Дженоа» на выезде сыграет против «Кальяри».

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19-й тур

