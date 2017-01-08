«Лацио» на 90-й минуте матча вырвал победу у «Кротоне»
Единственный мяч на 90-й минуте встречи забил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.
Отметим, что на 31-й минуте полузащитник римского клуба Лукас Билья не смог реализовать 11-метровый.
После этого тура «Лацио» набрал 37 очков и поднялся на четвертое место в Серии А. «Кротоне», имея в своем активе 9 очков, занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата.
В следующем туре 15 января «Лацио» на своем поле примет «Аталанту». «Кротоне» днем ранее примет на домашнем стадионе «Болонью».
Чемпионат Италии
19-й тур
Матч
Голы
Иммобиле 90 (1:0).
Состав
Лацио: Маркетти, Раду, де Врей, Баста, Худт, Ломбарди (Кишна, 77), Билья (Росси, 82), L. Romero (Катальди, 81), Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле
Кротоне: Феста, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла (Точукву, 90), Крисетиг, Стоян (Палладино, 52), Барберис, Роден, Фалькинели, Тротта (Рози, 81)
Предупреждения:
Ломбарди, 15; Иммобиле, 90 - Феста, 54; Роден, 77
Судья:
Фабио Мареска (Италия)
Место и дата
08 января 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция