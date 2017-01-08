«Лацио» на 90-й минуте матча вырвал победу у «Кротоне»

Единственный мяч на 90-й минуте встречи забил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.

Отметим, что на 31-й минуте полузащитник римского клуба Лукас Билья не смог реализовать 11-метровый.

После этого тура «Лацио» набрал 37 очков и поднялся на четвертое место в Серии А. «Кротоне», имея в своем активе 9 очков, занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре 15 января «Лацио» на своем поле примет «Аталанту». «Кротоне» днем ранее примет на домашнем стадионе «Болонью».

Чемпионат Италии

19-й тур