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«Лацио» на 90-й минуте матча вырвал победу у «Кротоне»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
В матче 19-го тура чемпионата Италии римский «Лацио» на домашнем стадионе переиграл «Кротоне» со счетом 1:0.

Единственный мяч на 90-й минуте встречи забил нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле.

Отметим, что на 31-й минуте полузащитник римского клуба Лукас Билья не смог реализовать 11-метровый.

После этого тура «Лацио» набрал 37 очков и поднялся на четвертое место в Серии А. «Кротоне», имея в своем активе 9 очков, занимает 19 место в турнирной таблице чемпионата.

В следующем туре 15 января «Лацио» на своем поле примет «Аталанту». «Кротоне» днем ранее примет на домашнем стадионе «Болонью».

Чемпионат Италии
19-й тур

Матч

Лацио - Кротоне - 1:0 (0:0)

Голы

Иммобиле 90 (1:0).

Состав

Лацио: Маркетти, Раду, де Врей, Баста, Худт, Ломбарди (Кишна, 77), Билья (Росси, 82), L. Romero (Катальди, 81), Милинкович-Савич, Пароло, Иммобиле

Кротоне: Феста, Феррари, Чеккерини, Сампиризи, Мартелла (Точукву, 90), Крисетиг, Стоян (Палладино, 52), Барберис, Роден, Фалькинели, Тротта (Рози, 81)

Предупреждения:

Ломбарди, 15; Иммобиле, 90 - Феста, 54; Роден, 77

Судья:

Фабио Мареска (Италия)

Место и дата

08 января 17:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция


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