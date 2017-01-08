35 очков Карасева помогли «Зениту» обыграть «Химки»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» дома обыграл «Химки» со счетом 114:110 (29:30, 29:23, 27:28, 29:29).

Самым результативным игроком встречи с 35 очками стал форвард хозяев Сергей Карасев, также за сине-бело-голубых 26 очков набрал Янис Тимма. В составе гостей больше всех очков (29) на счету Алексея Шведа.

После 11 игр подопечные Василия Карасева идут на четвертом месте, имея в активе восемь побед. Подмосковный клуб занимает пятую строчку с такими же показателями, однако уступает «Зениту» в разнице забитых и пропущенных мячей.

Следующие матчи команды проведут в рамках Кубка Европы 11 декабря: петербуржцы примут «Летовус Ритас», химчане в Мюнхене встретятся с «Баварией». В Единой лиге ВТБ следующим соперником «Зенита» станет «Парма», с которой сине-бело-голубые сыграют в Перми 15 числа, «Химки» в этот же день дома сразятся с «Астаной».