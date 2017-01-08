Ольга Фаткулина: Должна была выбегать из 38 секунд «пятисотку»
Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась эмоциями после второго дня чемпионата Европы в спринте, который прошел в голландском Херенвене.
- День сегодня не сложился. Я должна была выбегать из 38 секунд «пятисотку», но не смогла этого сделать. Понимала, что надо «шарашить» на «пятисотке» вовсю, чтобы сделать задел перед Каролиной (Эрбановой). Я расстроилась, недовольство было самой собой, на 1000 м старалась выходить с мыслью, что надо хорошо все отработать, но чувствовала, что это не мой бег сейчас, не мои ощущения, которые хотела бы показать на дистанции, - передает слова Фаткулиной «Р-Спорт».
Напомним, что Ольга Фаткулина заняла третье место в спринтерском многоборье.
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