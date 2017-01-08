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Агент Ракицкого: Интерес «Зенита»? Думаю, это уже не актуально

Источник:  ТАССКомментарии

Вадим Шаблий, агент защитника «Шахтера» Ярослава Ракицкого, поделился мнением о возможном переходе игрока в «Зенит».

– Думаю, это уже не актуально. Разговоры были, но уже давно. На данный момент из России конкретных предложений нет, - приводит слова Шаблия ТАСС.

Напомним, в конце декабря турецкие СМИ сообщили, что «Зенит» предложил «Шахтеру» 15 миллионов евро за 27-летнего игрока, однако донецкий клуб намерен получить 20 млн.

В сезоне-2016/17 Ракицкий провел во всех турнирах 16 матчей, отдал две голевые передачи и получил четыре желтые карточки. Портал Transfermarkt.de оценивает защитника в 10 млн евро, а его контракт с украинским клубом рассчитан до 30 июня 2018 года.

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