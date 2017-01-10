День в истории. Эммануэлю Фримпонгу – 25 лет!
10 января исполняется 25 лет полузащитнику тульского «Арсенала» Эммануэлю
Фримпонгу.
Полузащитник, родившийся в Кумасе и позже переехавший в Англию, в свое
время считался одним из ключевых игроков юношеского «Арсенала» из Лондона.
Несмотря на тяжелую травму, полученную в 18-летнем возрасте, Фримпонг позже
провел шесть матчей за основу английских «канониров», в том числе — в Лиге
чемпионов. Впоследствии «Арсенал» отдавал его в аренду в «Вулверхэмптон»,
«Чарльтон» и «Фулхэм», а зимой 2014 года хавбек перешел в «Барнсли».
Отметим, что Фримпонг сыграл 12 матчей за юношеские сборные Англии, но
затем принял предложение от национальной команды Ганы.
С сентября 2014-го Фримпонг выступает в чемпионате России. В период
2014-2016 годов Фримпонг выступал за «Уфу», а в августе 2016-го перешел в
тульский «Арсенал» на правах свободного агента.