Сергей Устюгов: Шел на автопилоте, а что было на подъеме, просто трудно передать словами
Российский победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» Сергей Устюгов поделился впечатлениями от заключительного седьмого этапа многодневки «Тур де Ски».
- Я немного волновался после вчерашней гонки. Я шел сегодня на автопилоте, на равнине было тяжело, а что было на подъеме, мне просто трудно передать словами. Я рад сегодня победить - и не только ради себя, а ради отстраненных ребят. Спасибо стране, что болела за меня - мне очень многие писали, и я всем отвечал. Вы мне передавали через экран очень много энергии, и мне она очень помогла, - цитирует Устюгова «Р-Спорт».
Напомним, что 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Валь-ди-Фьемме
(Италия)
«Тур де Ски»
7-я гонка
Мужчины
Гонка преследования, 9 км (С)
1. Сергей Устюгов
(Россия) – 30.27,7
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 31.30,6
3. Дарио Колонья (Швейцария) – 31.46,8…
13. Александр
Бессмертных (Россия) – 35.41,8…
22. Андрей Ларьков (Россия) – 38.30,0…
27. Андрей Мельниченко (Россия) – 40.28,8…
29. Петр Седов (Россия) – 40.42,5…
36. Ермил Вокуев (Россия) – 42.45,7