Сергей Устюгов: Шел на автопилоте, а что было на подъеме, просто трудно передать словами

Российский победитель многодневной лыжной гонки «Тур де Ски» Сергей Устюгов поделился впечатлениями от заключительного седьмого этапа многодневки «Тур де Ски».

- Я немного волновался после вчерашней гонки. Я шел сегодня на автопилоте, на равнине было тяжело, а что было на подъеме, мне просто трудно передать словами. Я рад сегодня победить - и не только ради себя, а ради отстраненных ребят. Спасибо стране, что болела за меня - мне очень многие писали, и я всем отвечал. Вы мне передавали через экран очень много энергии, и мне она очень помогла, - цитирует Устюгова «Р-Спорт».

Напомним, что 24-летний Устюгов финишировал первым в гонке преследования свободным стилем в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Валь-ди-Фьемме (Италия)

«Тур де Ски»

7-я гонка

Мужчины

Гонка преследования, 9 км (С)

1. Сергей Устюгов (Россия) – 30.27,7

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 31.30,6

3. Дарио Колонья (Швейцария) – 31.46,8…

13. Александр Бессмертных (Россия) – 35.41,8…

22. Андрей Ларьков (Россия) – 38.30,0…

27. Андрей Мельниченко (Россия) – 40.28,8…

29. Петр Седов (Россия) – 40.42,5…

36. Ермил Вокуев (Россия) – 42.45,7

