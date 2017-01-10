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День в истории. Джорджу Форману – 68 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

10 января исполняется 68 лет легендарному супертяжеловесу Джорджу Форману. На счету Формана 81 бой на профессиональном ринге, 76 побед (68 – нокаутом) при пяти поражениях.

Джордж Форман родился в 1949 году в Техасе, город Маршалл. Еще в детстве начал заниматься боксом. Выступал на любительском уровне. Его вершина – победа на Олимпиаде в Мехико в 1968 году, когда Джорж Форман нокаутом победил советского тяжеловеса Йонаса Чепулиса. В июне 1969-го Форман дебютировал на профессиональном ринге. В этом году он нокаутировал Чака Вепнера, через год – Джоржа Шувало, в самом начале 1973-го – непобедимого Джо Фрейзера, а в конце того же года – Хосе Рамона в первом раунде.

В 1974 году состоялась знаменитая битва «Грохот в джунглях» - поединок за звание чемпиона мира между Джоржем Форманом и Мохаммедом Али. Форман хорошо изучил тактику Али, и уже с первого раунда старался сковать его, прижать к канатам и мощными ударами по корпусу не давать двигаться. Но Али выстоял, и в 8-м раунде отправил Формана в нокаут. Это было первое поражение Формана-профессионала.

В 1977 году Джорж Форман после поражения от Джимми Янга ушел с ринга, чтобы вернуться через десять лет. В 1994 году Форман против Майкла Мурера вернул себе титул чемпиона, который у него отобрал Али.

Проведя бой с Майклом Мурером, Форман стал самым старым чемпионом боксером, завоевавшим титул чемпиона мира в тяжелом весе. Эта победа поставила еще один рекорд Формана – он стал единственным на сегодняшний день двукратным линейным чемпионом в тяжелом весе.
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