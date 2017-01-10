День в истории. Джорджу Форману – 68 лет!
10 января исполняется 68 лет легендарному супертяжеловесу Джорджу Форману. На счету Формана 81 бой на профессиональном ринге, 76 побед (68 – нокаутом) при пяти поражениях.
Джордж Форман родился в 1949
году в Техасе, город Маршалл. Еще в детстве начал заниматься боксом. Выступал
на любительском уровне. Его вершина – победа на Олимпиаде в Мехико в 1968 году,
когда Джорж Форман нокаутом победил советского тяжеловеса Йонаса Чепулиса. В
июне 1969-го Форман дебютировал на профессиональном ринге. В этом году он
нокаутировал Чака Вепнера, через год – Джоржа Шувало, в самом начале 1973-го –
непобедимого Джо Фрейзера, а в конце того же года – Хосе Рамона в первом
раунде.
В 1974 году состоялась знаменитая битва «Грохот в джунглях» - поединок
за звание чемпиона мира между Джоржем Форманом и Мохаммедом Али. Форман хорошо
изучил тактику Али, и уже с первого раунда старался сковать его, прижать к
канатам и мощными ударами по корпусу не давать двигаться. Но Али выстоял, и в
8-м раунде отправил Формана в нокаут. Это было первое поражение
Формана-профессионала.
В 1977 году Джорж Форман после поражения от Джимми Янга ушел с ринга,
чтобы вернуться через десять лет. В 1994 году Форман против Майкла Мурера
вернул себе титул чемпиона, который у него отобрал Али.