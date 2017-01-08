Никита Щербак: После гола волнение заметно ушло

Форвард «Монреаля» Никита Щербак рассказал о своих впечатлениях от дебютного матча в НХЛ, в котором он забил гол в ворота «Торонто» (5:3).

«В эпизоде с голом мне немного повезло, конечно. Наш защитник Джефф Петри хорошо разобрался в ситуации, и шайба досталась мне. Так получилось, что удачно убрал вратаря.

Понятно, что хочется в первой же игре забить и показать себя, но по-разному иногда складывается. У нас за драку удалили пацана, поэтому у меня стало чуть больше игрового времени, звенья начали чуть-чуть меняться. Надо просто готовиться к каждой смене, выходить и доказывать. А там уже посмотрим, как получится.

С «Мэйпл Лифс» у «Монреаля» всегда эмоциональные игры. В России и во всем мире знают, что это за битва. Все бьются, все пытаются что-то доказать, за этим всегда интересно наблюдать.

В большинстве чувствую себя комфортно. Конечно, после забитой шайбы волнение заметно ушло, втянулся после первого периода (смеется). В третьем уже начала накапливаться усталость, но ничего страшного, мы все выдержали и добились победы», – приводит слова Щербака официальный сайт НХЛ.

Напомним, Щербак был впервые вызван в «Монреаль» из фарм-клуба «Канадиенс» – «Сент-Джонс Айс Кэпс».

В нынешнем сезоне 21-летний правый нападающий набрал 20 (10+10) очков в 27 матчах регулярного чемпионата АХЛ, что является третьим результатом в команде.

«Монреаль» выбрал Щербака в первом раунде драфта 2014 года под общим 26-м номером.