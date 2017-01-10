НХЛ. «Лос-Анджелес» - «Даллас» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ.
Национальная хоккейная лига
Регулярный чемпионат
10 января
Матч
Нью-Джерси - Флорида - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Смит (Йокинен, Яндл), 16:55 (0:1).
Место и дата
10 января 03:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Монреаль - Вашингтон - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Бэкстрём (Овечкин, Алзнер), 11:03 (0:1).
Место и дата
10 января 03:30, Белл Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Виннипег - Калгари - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
10 января 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
10 января 06:30, Стэйплз Центр, Онлайн-трансляция
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