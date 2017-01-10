НХЛ. «Лос-Анджелес» - «Даллас» и другие матчи. Онлайн

Зак Паризе: По некоторым намекам было понятно, что матч с «Анахаймом» очень важен для Будро

Форвард «Миннесоты» Зак Паризе рассказал о том, как главный тренер команды Брюс Будро готовился к матчу регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (2:1).