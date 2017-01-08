«Динамо СПб» победило «Химик», одержав третью победу в четырех последних матчах
В матче регулярного чемпионата ВХЛ «Динамо СПб» дома обыграло «Химик» со счетом 2:0.
За петербургский клуб
отличились Семен Ручкин и Сергей Шестаков.
После 37 игр бело-голубые идут на тринадцатой строчке с 59 очками, команда из Воскресенска занимает 23 место, имея в активе 34 очка. Следующий матч «Динамо СПб» проведет дома 10 декабря против ТХК, «Химик» 14 числа в Балашихе встретится с «Динамо».
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