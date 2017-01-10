НБА. «Миннесота» - «Даллас», «Нью-Йорк» - «Нью-Орлеан» и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей регулярного чемпионата НБА.
Национальная баскетбольная ассоциация
Регулярный чемпионат
10 января
Матч
Миннесота - Даллас - 0:0 1-ая четверть
Место и дата
10 января 04:00, Таргет Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Чикаго - Оклахома - 0:0 1-ая четверть
Место и дата
10 января 04:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
Матч
Нью-Йорк - Нью-Орлеан - 26:29 Перерыв
Место и дата
10 января 03:30, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
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