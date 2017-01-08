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Крамер стал девятикратным чемпионом Европы в классическом многоборье

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Трехкратный олимпийский чемпион Свен Крамер в девятый раз выиграл чемпионат Европы в классическом многоборье.

В воскресенье в Херенвене 30-летний голландец стал вторым на дистанции 1500 метров и показал лучший результат на десяти километрах.

Отметим, что на дистанции 1500 метров первое место занял российский конькобежец Денис Юсков, который по итогам четырех дистанций стал седьмым.

Напомним, ранее Крамер побеждал на чемпионатах Европы в классическом многоборье в 2007-2010, 2012, 2013, 2015, 2016 годах.

Второе место занял голландец Ян Блокхюйсен, третье – бельгиец Барт Свингс.

Добавим, что 7-8 января в Херенвене также проходил первый в истории чемпионат Европы по спринтерскому многоборью, в котором победил голландец Кай Вербей.

Херенвен (Голландия)

Чемпионат Европы по классическому многоборью

Мужчины

1500 метров

1. Денис Юсков (Россия) – 1.46,54

2. Свен Крамер (Голландия) – 1.46,55

3. Синдре Хенриксен (Норвегия) – 1.47,82

10000 метров

1. Крамер – 13.06,30

2. Ян Блокхюйсен (Голландия) – 13.11,95

3. Барт Свингс (Бельгия) – 13.15,54…

8. Юсков – 14.04,07

Итог: 1. Крамер – 148,699 очков. 2. Блокхюйсен – 149,816. 3. Свингс – 151,293… 7. Юсков – 152,845.

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