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Медведев проиграл Баутиста-Агуту в финале турнира в Ченнае

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99-я ракетка мира Даниил Медведев не смог выиграть турнир ATP Aircel Chennai Open. В финале 20-летний российский теннисист потерпел поражение от Роберто Баутиста-Агута.

Испанец, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, выиграл два сета со счетом 6:3, 6:4 за 1 час 13 минут.

В карьере 28-летнего Баутиста-Агута эта победа стала пятой на турнирах ATP.

«Соперник был более стабилен сегодня, – сказал Медведев после своего первого в карьере финала на турнире ATP. – Он показал изумительный теннис. Я ничего особо не смог ему противопоставить. Я старался изо всех сил, но он был лучше».

Ченнай (Индия)

Турнир ATP Aircel Chennai Open

Призовой фонд 447 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 2) – Даниил Медведев (Россия) – 6:3, 6:4

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