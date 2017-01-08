Медведев проиграл Баутиста-Агуту в финале турнира в Ченнае
99-я ракетка мира
Даниил Медведев не смог выиграть турнир ATP Aircel Chennai Open. В финале
20-летний российский теннисист потерпел поражение от Роберто Баутиста-Агута.
Испанец, занимающий 14-е место в рейтинге ATP, выиграл два сета со счетом 6:3, 6:4 за 1 час 13 минут.
В карьере 28-летнего Баутиста-Агута эта победа стала пятой на турнирах ATP.
«Соперник был более стабилен сегодня, – сказал Медведев после своего первого в карьере финала на турнире ATP. – Он показал изумительный теннис. Я ничего особо не смог ему противопоставить. Я старался изо всех сил, но он был лучше».
Ченнай (Индия)
Турнир ATP Aircel Chennai Open
Призовой фонд 447 480
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Роберто Баутиста-Агут
(Испания, 2) – Даниил Медведев (Россия) – 6:3, 6:4